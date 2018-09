"¿Por qué todavía hay que hablar sobre la guerra civil y sobre Franco aunque nos dé pereza?"

Los que dicen que no quieren hablar de Franco no se dan cuenta de que cada vez que le niegan lo suyo a las víctimas vuelven a mentarlo,que cada vez que niegan la democracia vuelven a corear su nombre y que hasta que no hagamos justicia con nuestra historia va a ser imposible que su alargada sombra no esté presente y que España sea de todos.En España no hemos hecho los deberes que dice la ONU que hay que hacer después de una guerra como la nuestra. Pablo de Greiff declaró no haber visto “nunca”, en 20 años trabajando en esto por todo el mundo..