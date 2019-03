Todas las teorías del fin del mundo, explicadas y desmontadas  

¿A cuántos ‘finales del mundo’ hemos sobrevivido ya? Más que a finales de Champions League. Nací en 1985 y en poco más de tres décadas me he topado con unos 60 vaticinios de fatalidad. Con ritmo creciente desde el comienzo de nuevo siglo. No podría glosar todos pero sí separar paja de grano, diferenciar aquellas teorías con sustrato de verosimilitud de las patrañas inventadas y viralizadas por el mero placer de ficcionalizar la realidad.