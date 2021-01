Todas nuestras palabras tienen consecuencias

Hola, me llamo Eli Garabatos y me dirijo a ti, que ves en el espejo a tu peor pesadilla, o me dirijo a ti, que tienes un amigo o una amiga que ves que pierde peso sin parar y empieza a ser una sombra de lo que antes era, o a vosotros, padres sufridores en silencio de ver a alguno de tus hijos consumidos por el día a día. Os voy a hablar de cómo caí en un trastorno alimenticio y cómo logré salir de él, atentos a las señales que, por desgracia, hay muchas.