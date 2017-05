Todas las cosas que están mal diseñadas en tu cerebro

A pesar de que a menudo se presenta como el non plus ultra de la evolución, el cerebro humano dista mucho de presentar un diseño inteligente, eficiente y armónico. Más bien parece el resultado de un puñado de casualidades azarosas que, por los pelos, evita que no nos extingamos (de hecho, es justo lo que es). El cerebro, pues, es asombrosamente complejo, pero también es sorprendentemente chapucero. Esta idea novedosa ha empezado a desarrollarse desde hace aproximadamente una década, y ha sido popularizada por psicólogos y neurocientíficos.