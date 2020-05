Todas las canciones hablan de la pandemia

El pasado 13 de marzo, la banda Carolina Durante anunció en un tuit que no iba a hacer una canción sobre el coronavirus. Era el día dos antes del confinamiento y la crisis estaba estallando en esos momentos. El mensaje sigue hoy fijado en la parte superior de su perfil. Lo que el grupo no desvelaba es que no necesitaba escribir esa canción porque ya la había escrito. “Lo dicen en los telediarios, lo dice el hombre del tiempo, se viene la hostia del año como no nos estemos quietos”