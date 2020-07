Toccata (Optical Arts)  

La película explora la naturaleza del tiempo, la violencia incesante de la entropía y la energía creativa y su relación con la música misma. La música es la Toccata de la primera parte de Toccata and Fugue in D Minor, de Johann Sebastian Bach, una de sus composiciones más famosas y una pieza musical sorprendente. A menudo envuelto en controversia, la autoría del propio Bach fue cuestionada por los musicólogos desde la década de 1960 en adelante debido a la estructura inusual de la pieza, que no se veía en la música de esa época.