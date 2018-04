Titulatore, tradittore

Dice el Abc hoy: "El 41,8% de los jóvenes siente indiferencia hacia sus abuelos". Lo cual podría ser, o no, cierto, pero no es lo que dice la encuesta del CIS en la que se basa la noticia. En ella se ha preguntado, a todos los encuestados, "Generalmente, ¿cómo cree usted que se comportan lo/as jóvenes con las personas mayores?". Es decir, lo que la encuesta dice es que el 42% de los españoles cree que los jóvenes se comportan con indiferencia, no les interesan, las personas mayores, en general, no sus abuelos, en particular.