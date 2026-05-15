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Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. creó una unidad encargada de revisar los antecedentes de miles de migrantes con residencia permanente.
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manbobi
Primero vinieron a por los inmigrantes, pero... Espera, si aquí somos o inmigrantes o descendientes de inmigrantes!
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