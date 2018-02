Tiro al negro en El Tarajal

Hemos oído hablar a Hervé, superviviente de El Tarajal que se salvó de la competición de tiro al negro de 2014 en la frontera de Ceuta. ¿Estoy usando quizá términos duros, palabras feas? Dejad la corrección política para la gala de los Goya. La única palabra fea de la primera frase es 'superviviente'. Superviviente significa que un hombre se salvó. Y que un hombre se salvase significa que otros no tuvieron tanta suerte. Quince, en concreto. Y no fue en alta mar, como creen algunos lectores desinformados, no. Juan Soto Ivars