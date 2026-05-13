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Tirma y UGT firman un nuevo convenio laboral: Seis meses sin faltar para cobrar el 100% en una baja, la polémica medida contra el absentismo en Canarias

Tirma y UGT firman un nuevo convenio laboral: Seis meses sin faltar para cobrar el 100% en una baja, la polémica medida contra el absentismo en Canarias

El nuevo convenio laboral de Tirma establece que el cobro del 100% del salario durante baja médica quedará condicionado al historial previo de asistencia del trabajador. Quienes hayan tenido cualquier ausencia en los 6 meses anteriores -aunque esté justificada- no cobrarán el 100% durante su baja. El convenio equipara enfermedad, consultas médicas y falta de puntualidad. Javier Martínez, director de Recursos Humanos de Tirma,defiende la medida tomada conjuntamente con UGT. "Ciertamente Canarias tiene unos niveles de absentismo que son elevados"

| etiquetas: tirma , ugt , convenio , absentismo , bajas , canarias
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4 comentarios
8 2 0 K 109 actualidad
Veelicus #2 Veelicus
UGT, traicionando a los trabajadores desde tiempos de Isidoro...
Que puta vergüenza que un sindicato firme eso
3 K 48
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
os trabajadores de baja solo cobrarán 100% , si no han faltado al trabajo más de dos veces en los seis meses previos a la baj

El titular no dice eso ... y la ley dice que:
- Los tres primeros días no cobras.
- Luego cobras el 65%
- A partir del día 21 el 75%

Otras empresas complementan el 100% del sueldo, pero eso depende del convenio.
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Teniendo en cuenta lo que se cobra estando de baja (ni de coña es el 100%) es un avance...
...pero hacen trampas al solitario cuando incluso ir al medico o llegar con unos minutos de retraso al curro (cosa que no pasa cuando llegas antes, claro) cuenta como ausencia lo que es un claro retroceso.
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MellamoMulo #1 MellamoMulo
Aplatanados :troll:
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