Tirma y UGT firman un nuevo convenio laboral: Seis meses sin faltar para cobrar el 100% en una baja, la polémica medida contra el absentismo en Canarias

El nuevo convenio laboral de Tirma establece que el cobro del 100% del salario durante baja médica quedará condicionado al historial previo de asistencia del trabajador. Quienes hayan tenido cualquier ausencia en los 6 meses anteriores -aunque esté justificada- no cobrarán el 100% durante su baja. El convenio equipara enfermedad, consultas médicas y falta de puntualidad. Javier Martínez, director de Recursos Humanos de Tirma,defiende la medida tomada conjuntamente con UGT. "Ciertamente Canarias tiene unos niveles de absentismo que son elevados"