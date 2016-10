2 meneos 8 clics

usuarios: 2 anónimos: 0 negativos: 0 compartir:

actualidad karma: 19

Nuestros jóvenes viven una vida muy cómoda, en unas familias en las que les damos de todo. No tienen hambre y tienen lo suficiente como para no hacer esfuerzos. El primer problema lo tenemos en nuestras casas, no echemos las culpas a los demás". "