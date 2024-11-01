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El tirador de una sinagoga en Michigan había perdido familiares por un ataque aéreo de Israel en el Líbano [EN]
Ghazali, de 41 años, emigró a Estados Unidos desde Líbano y se naturalizó ciudadano en 2016.
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relacionadas
#1
tul
ser un genocida de mierda cada dia sale mas caro
3
K
54
#2
Sandman
Israel es la mayor fábrica de terroristas de la historia.
3
K
40
#11
MiguelDeUnamano
*
#10
Si no he votado ese comentario, evidentemente es porque no estoy de acuerdo con lo que dice, pero como siempre que eres incapaz de justificar tus "argumentos" tienes que inventarte lo que decimos quienes lo señalamos.
La diferencia entre quien debate con argumentos y quien lo hace sin ellos es que uno tiene que inventarse lo que dicen otros para poder tener algo que decir, aunque eso implique hacer el ridículo constantemente.
1
K
28
#13
suppiluliuma
*
#11
Sí, ya he visto como manifestaste tu desacuerdo con el comentario
#5
... dándole un positivo y criticando el mío.
Esa comezón que sientes en las manos es por el clavo ardiendo al que te estás aferrando.
También veo que sigues sin ser capaz de decirme cual de los miembros de esa sinagoga era un "genocida de mierda", y por qué.
0
K
9
#4
Fernando_x
Había perdido a su hermano y a sus sobrinos. Todo porque el genocida sionista quiera más terreno para su Gran Israel.
1
K
21
#9
MiguelDeUnamano
#8
Yo no he votado positivo su comentario tan sólo he señalado una obviedad, así que no sé qué pretendes que te explique, que por otro lado sueles demostrar que es una pérdida de tiempo.
0
K
16
#10
suppiluliuma
#9
Vamos, que no puedes decirme cual de los miembros de esa sinagoga era un "genocida de mierda", y por qué. OK.
Quedan los otros dos.
0
K
9
#7
Galton
Polvos, lodos, vientos, tempestades y otras cosas de la vida...
0
K
8
#3
suppiluliuma
Resumen de
#_1
: el
Führer
tenía razóoooooooooooooooooooooon.
1
K
8
#5
zogo
#3
¿Puedes desarrollar esa idea de que criticar a un genocida equivale a apoyar a otro genocida?
2
K
36
#6
MiguelDeUnamano
#5
Compensa la incapacidad de desarrollar ideas con el uso de negritas.
1
K
26
#8
suppiluliuma
*
#5
#6
¿Podéis desarrollar esa idea de cual de los miembros de esa sinagoga era un "genocida de mierda", y por qué?
@Raziel_2
, tú también.
0
K
9
#12
rystan
Es la sed de venganza. Esto, en definitiva, lo hacemos todos. No nos regimos por la razón, sino por nuestros instintos.
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7
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comentarios)
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La diferencia entre quien debate con argumentos y quien lo hace sin ellos es que uno tiene que inventarse lo que dicen otros para poder tener algo que decir, aunque eso implique hacer el ridículo constantemente.
Esa comezón que sientes en las manos es por el clavo ardiendo al que te estás aferrando.
También veo que sigues sin ser capaz de decirme cual de los miembros de esa sinagoga era un "genocida de mierda", y por qué.
Quedan los otros dos.