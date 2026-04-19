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El tirador de la masacre de Luisiana era el padre de siete de los ocho niños asesinados

El tirador de la masacre de Luisiana era el padre de siete de los ocho niños asesinados

El autor de los disparos que acabaron con la vida de ocho niños ayer en Luisiana (Estados Unidos) era el padre de siete de las víctimas, tal y como han confirmado las autoridades policiales. Se trata del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde el 2024.

| etiquetas: tiroteo , luisana , eeuu , niños , armas
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
hdblue #2 hdblue
Ufff que doloroso el "se trata del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde el 2024".
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ombresaco #5 ombresaco
#2 Guerra de Irán ha dejado 13 militares de EE.UU. muertos y 365 heridos, según el Pentágono (www.dw.com/es/guerra-de-irán-deja-13-soldados-eeuu-muertos-y-365-heri)

Primer mes 2026 en USA hubo 981 fallecidos por balas y 1655 heridos de diferentes nacionalidades
prensaygente.com/primer-mes-2026-en-usa-hubo-981-fallecidos-por-balas-
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DaniTC #7 DaniTC
#2 son muchos días. Y si lo cuentas en horas... Miles! Vamos progresando {0x1f4aa} {0x1f4aa} {0x1f4aa}
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Joker_2O #10 Joker_2O
#2 ES como el argumento de los negacionistas del cambio climático, dicen que todos los años se baten records de temperaturas, que no es algo relevante.
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cocolisto #4 cocolisto
"La Policía inició una investigación tras el incidente. Elkins, un veterano que había servido diez años en el Ejército estadounidense". La "profesión" siempre deja una impronta.
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Qoshqarbaev #1 Qoshqarbaev *
Relacionada: Al menos ocho niños muertos en un tiroteo en Luisiana

www.meneame.net/story/menos-ocho-ninos-muertos-tiroteo-luisiana
1 K 33
josde #9 josde
Nada raro durante 2025 en Estados Unidos se han registrado más de 350 tiroteos masivos.
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kosako #12 kosako
Es que ya solo por la gestión de armas.. solo por eso, ya me parece un país de mierda.
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Lamantua #8 Lamantua
Menudas costumbres en el país de las oportunidades.
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delcarglo #3 delcarglo
Joder, qué pena tienen que tener los familiares que hayan quedado con vida... :'(
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#6 laruladelnorte *
Familiares del tirador citados por el New York Times aseguraron que tenía problemas de salud mental y había expresado recientemente pensamientos suicidas.
La Policía inició una investigación tras el incidente. Elkins, un veterano que había servido diez años en el Ejército estadounidense, había publicado recientemente varias fotos con sus siete hijos en redes sociales, la última de ellas hace dos semanas con motivo de la Pascua.

Esa persona ya daba señales de que necesitaba ayuda ya que su salud mental hacía aguas...
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woody_alien #13 woody_alien
#6 En EE.UU. si pides ayuda para un enfermo mental te envían al sheriff para una welfare inspection y éste suele recetar plomo en vez de litio.
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repix #11 repix
Me espero a la serie de Netflix.
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menéame