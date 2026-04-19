El tirador de la masacre de Luisiana era el padre de siete de los ocho niños asesinados

El autor de los disparos que acabaron con la vida de ocho niños ayer en Luisiana (Estados Unidos) era el padre de siete de las víctimas, tal y como han confirmado las autoridades policiales. Se trata del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde el 2024.
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Primer mes 2026 en USA hubo 981 fallecidos por balas y 1655 heridos de diferentes nacionalidades
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La Policía inició una investigación tras el incidente. Elkins, un veterano que había servido diez años en el Ejército estadounidense, había publicado recientemente varias fotos con sus siete hijos en redes sociales, la última de ellas hace dos semanas con motivo de la Pascua.
Esa persona ya daba señales de que necesitaba ayuda ya que su salud mental hacía aguas...