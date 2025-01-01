edición general
Un tipo desarrolla una enfermedad psiquiátrica del siglo XIX tras consultar con ChatGPT (eng)

Durante 3 meses, había sustituido el cloruro de sodio por bromuro de sodio obtenido de internet tras consultar con ChatGPT

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Esto ¿es una noticia seria o es un equivalente a EMT?

Vamos, que pregunto si es broma o es que nos hemos vuelto (aún más) gilipollas.
frg #7 frg
#0 Me dice que tengo que registrarme para leerlo.
powernergia #5 powernergia
Quién necesita un médico y un seguro de salud teniendo ChatGpt?
Flogisto #1 Flogisto
Yo creo que las enfermedades psiquiátricas no las causa un agente infeccioso.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Creo que el titular se ha pasado tres pueblos, pero una intoxicación por bromuro afecta al sistema nervioso. Al parecer se trataba a pacientos con eso hace años.

accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3227&sectionid=27

Los iones bromuro sustituyen al cloro en varios sistemas de transporte de membrana, en particular en el sistema nervioso. Los iones bromuro difunden con más facilidad a través de los conductos de cloro mediados por el receptor GABAA, lo que intensifica los efectos neuronales inhibidores.
Flogisto #6 Flogisto *
#3 Pero el bromuro no es infeccioso.

Edit: veo que cambió el titular.
