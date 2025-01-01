·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
29
clics
Un tipo desarrolla una enfermedad psiquiátrica del siglo XIX tras consultar con ChatGPT (eng)
Durante 3 meses, había sustituido el cloruro de sodio por bromuro de sodio obtenido de internet tras consultar con ChatGPT
|
etiquetas
:
chatgpt
,
bromuro de sodio
,
sodio
,
consulta
,
enfermeded
1
0
3
K
-16
cultura
7 comentarios
1
0
3
K
-16
cultura
#2
HeilHynkel
Esto ¿es una noticia seria o es un equivalente a EMT?
Vamos, que pregunto si es broma o es que nos hemos vuelto (aún más) gilipollas.
0
K
14
#4
Kasterot
#
www.meneame.net/story/hombre-sufre-brote-psicotico-seguir-consejo-chat
Dupe
0
K
14
#7
frg
#0
Me dice que tengo que registrarme para leerlo.
0
K
13
#5
powernergia
Quién necesita un médico y un seguro de salud teniendo ChatGpt?
0
K
11
#1
Flogisto
Yo creo que las enfermedades psiquiátricas no las causa un agente infeccioso.
0
K
9
#3
HeilHynkel
#1
Creo que el titular se ha pasado tres pueblos, pero una intoxicación por bromuro afecta al sistema nervioso. Al parecer se trataba a pacientos con eso hace años.
accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3227§ionid=27
Los iones bromuro sustituyen al cloro en varios sistemas de transporte de membrana, en particular en el sistema nervioso. Los iones bromuro difunden con más facilidad a través de los conductos de cloro mediados por el receptor GABAA, lo que intensifica los efectos neuronales inhibidores.
0
K
14
#6
Flogisto
*
#3
Pero el bromuro no es infeccioso.
Edit: veo que cambió el titular.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
