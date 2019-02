"A mi tío le prepararon una hoguera en la plaza para quemarlo"

La querella contra los crímenes del franquismo del Ayuntamiento de Zaragoza reúne 136 testimonios que acusan a siete policías, siete gobernadores civiles y once civiles de delitos de genocidio y crímenes lesa humanidad“.A mi abuela le pusieron un cartel en la espalda que ponía ‘roja’ y la hicieron barrer las calles”.“En la primera detención me torturaron y me rompieron los dos tímpanos, en la segunda no, llegaron a la conclusión de que daba igual”