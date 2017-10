Charly es una bebé que nació sorda pero sus padres no se dieron cuenta hasta un tiempo más tarde porque no respondía a ningún sonido. En un principio, los padres se mostraron reacios a que su hija emplease a utilizar audífonos a tan temprana edad, pero finalmente pudo el sentimiento de sufrimiento que sentía la madre: "Todo el dolor que sentí sabiendo que no me había oído decirle 'te amo' los últimos meses desapareció instantáneamente en ese momento".