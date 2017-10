¿ Tienen que menstruar las mujeres ?

Elsimar Coutinho y Sheldon S. Segal, en su libro de 1999 "¿Es obsoleta la menstruación?" argumentaron que "la ovulación incesante no cumple ningún propósito". Según esto, las mujeres, si así lo desearan, podrían tomar la píldora por periodos extendidos para evitar no solo los embarazos sino incluso la menstruación misma, un proceso que para muchas es incómodo y doloroso. Al parecer, no hay ninguna razón médica que desaconseje otros ciclos menstruales ó incluso su ausencia