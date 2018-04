¿Qué tienen de especial las gatas tricolor?

Un gato tricolor es aquel que tiene entre sus colores el naranja, el blanco y el negro. El color naranja esta ligado al cromosoma X, que contiene un gen que determina el color (naranja o no naranja, en cuyo caso será negro). Los gatos tienen los cromosomas XY, por lo tanto solo tienen un cromosoma X y un solo gen que puede ser naranja o no. Pero las gatas tienen los cromosomas XX, lo que permite que un gen determine el color naranja y el otro no. Esto es lo que genera la aparición de los tres colores. Aún así, si se dan ciertas circunstancia