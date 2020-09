Esta viñeta de Chris Britt , publicada el 31 de agosto en el diario local The Daily Gazette de Schenectady (Nueva York), muestra a un oficial de policía que apunta y dispara a una persona negra por la espalda mientras le dice: «Tiene derecho a permanecer en silencio». La imagen cabreó al grupo Blue Lives Matter of Upstate New York, una organización que apoya a las fuerzas del orden público, que realizó una manifestación de 10 personas frente a las oficinas del periódico.