“Tiene 16… de jubilado”: cuestionan la edad del portero de la selección Sub 17 de Angola  

Gelson Dala, arquero de la selección Sub 17 de Angola, se convirtió en uno de los nombres más comentados de las últimas horas en luego de su actuación frente a Malí dentro de la Copa Africana Sub 17, tan destacada que terminó siendo elegido como el mejor jugador del partido. Sin embargo las imágenes de la premiación, comenzaron a circular rápidamente por aparentar mucha más edad de la que oficialmente tiene registrada dentro del torneo juvenil.
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Una perra sorda y tres o cuatro matrimonios. Que diría Ladilla Rusa.
Kitt, Kitt, Kitt, un bote de Brummel
Kitt, Kitt, Kitt, celtas sin boquilla
Kitt, Kitt, Kitt, olivas gazpachas
Kitt, Kitt, Kitt, tráeme el Farmatint
Eres un cabrón. Ahora con el soniquete toda la tarde en la cabeza sin venir a cuento...