Tiendas virtuales de animales, accesorios de mascota y mundo animal

Soy una gran amante de los animales y la naturaleza. Lo soy desde que tengo uso de razón y por eso he utilizado muchas tiendas de animales, con accesorios para mis "mascotas" a las cuales prefiero llamar hijos y toda clase de artículos del mundo animal. He dado muchas vueltas hasta encontrar a la que más me convenció y de la cual me gustaría hablaros hoy: tiendaanimal. Ahora quizá sea muy famosa y muchos de mis lectores sepan de qué web les estoy hablando (sobre todo los que sean amantes de los seres peludos como yo), pero cuando conocí esta...