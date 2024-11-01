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Tienda MAGA se ve obligada a cerrar después de que trumpistas dejaran de comprar allí debido a la guerra con Irán [EN]

Tienda MAGA se ve obligada a cerrar después de que trumpistas dejaran de comprar allí debido a la guerra con Irán [EN]

"La mayoría de la gente ni siquiera compra nada, no viene nadie, ni siquiera la gente que me animó para que abriera la tienda. Ya me gasté un dineral en las mesas y las sillas para el bingo de Trump". “Ni siquiera llego a la mitad del alquiler, nunca hice esto por dinero, pero no sé cuánto tiempo más podré aguantar pagando todo”. "Se paralizó por completo en cuanto empezó la guerra, creo que la mayoría de los clientes no saben qué está pasando… Y si llevas ropa con el lema MAGA, sienten que alguien podría acercarse y hacerles preguntas”.

| etiquetas: tienda , maga , cerrar , guerra , irán
3 2 0 K 119 Trumpistas
2 comentarios
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Ishkar #1 Ishkar
Voy a sacar el violín más pequeño del mundo para tocar una balada triste xD
1 K 31
#2 Eukherio
Get MAGA, go broke. Pena que no tenga la misma gracia.
0 K 8

menéame