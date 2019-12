Una tienda de gofres con forma de pene ¿es posible?

Si pensabas que lo habías visto todo, estás de suerte... porque creo que esta noticia os va a dejar la boca abierta. En el barrio madrileño de Chueca ha abierto una original tienda de gofres llamada La Pollería. Si, en La Pollería podrás encontrar gofres con forma de polla. Si, has leído bien. Con forma de polla, de rabo, de pene, de miembro, de picha, de chorra, de falo... y de cualquier otro nombre con el que se conoce al miembro viril masculino... y pensando un poco, me he dado cuenta de que desconozco si tienen pensado hacer diferentes s