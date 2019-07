Tienda física contra tienda virtual: ¿por qué necesitas una tienda online?

Cuando pregunto a distintos empresarios y autónomos sobre la necesidad de una tienda online, a diario escucho varias respuestas sobre comercio electrónico y la inutilidad de una tienda online para cualquier negocio activo: “Quiero cobrar mucho y rápido, ya, no quiero trabajar más, porque una tienda online requiere mucho tiempo y no es rentable (no es útil) para mi negocio” “Tengo suficientes clientes en mi tienda física, las personas prefieren venir y probar las prendas para no confundirse con la talla, etc”