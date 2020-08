¡Qué tiempos aquellos!

No me gusta la nueva normalidad. Supongo que a usted tampoco. Es lo normal. Lo normal es que nos quejemos de la nueva normalidad y todo lo que conlleva. Cada uno tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, llevo muy mal lo de condenada mascarilla. Andaba por tierras andaluzas cuando se hablaba de un decreto por el cual iban a obligar a los seres humanos a ponerse el bozal tanto en espacios cerrados como abiertos, se garantice o no la distancia de seguridad.