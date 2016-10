Tiempo de fariseos

11 meneos 61 clics

Mientras que el PSOE copa las portadas por aquello que ha hecho, a Podemos se las dan por aquello que no ha hecho. Es un pequeño matiz que define la baja calidad informativa que disfrutamos.Resulta que no era Ciudadanos sino el PSOE la opción del ÍBEX 35 para que el cambio que ansiaba la mayoría de la población no sucediera. Alguien se imagina el resultado (de las elecciones) si (el PSOE) dijeran la verdad: que se abstendrían en una sesión de investidura y que no pactarían con Podemos ni admitirían la abstención de los nacionalistas.