Tiempo cerebral

Aunque es un nombre común, no existe acuerdo en su definición. Ese reto ya quedó sentenciado hace 1600 años por san Agustín: «¿Qué es, pues, el tiempo? Si alguien me lo pregunta sé lo que es. Si me propongo explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé». ¿Existe realmente o se trata de un constructo humano? ¿Cómo lo racionaliza nuestro cerebro? ¿Dependen las teorías actuales sobre el mundo de la forma en que nuestro cerebro percibe el concepto de tiempo?