“Iba [a la superficie] a buscar aire y algo me golpeó en el estómago. No sabía si alguien me pateaba o qué, pero lo que me golpeaba me estaba mordiendo”. Así resumió Ervin MacCarty a la cadena News4Jax el ataque de un tiburón que sufrió el pasado fin de semana en Florida, Estados Unidos. El hombre, de 52 años, estaba pescando langostas a unos 44 kilómetros de la costa cuando un tiburón nodriza le mordió en el estómago mientras buceaba.