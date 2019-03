Tibbles, la gata que consiguió que una especie de pájaro se extinguiese en solo un año (en)  

El chochín de Stephens era un pequeño pájaro incapaz de volar que vivía en la Isla Stephens en Nueva Zelanda. Lo curioso de este pájaro además de que no podía volar es que fue descubierto y extinguido por una sola gata doméstica que fue introducida en la isla y que se llamaba Tibbles. En la isla no vivía ningún mamífero y el chochín no tenía un depredador peligroso hasta que trajeron a la gata y acabó con todos los miembros de esta especie de pájaro.