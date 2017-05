Thunderbird lleva unos años “malos” si bien el desarrollo de este cliente de correo electrónico no se ha detenido en este tiempo sí se encuentra en una situación extraña. Me explico. No hace mucho Mozilla anunció que en sus planes de desarrollo no estaba Thunderbird. Desde entonces su mantenimiento ha estado a cargo de la comunidad. Parece que esto acaba de cambiar y ya tiene nuevo hogar.