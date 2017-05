Thermomix, el negocio que no necesita internet para crecer

Mientras que todos los negocios buscan en internet la fórmula para crecer, hay uno que le da la espalda. No le interesa, no vende online ni lo hará nunca – dicen. Thermomix, el robot de cocina alemán que llegó a España cuando aún no habían nacido los millennials, es uno de los pocos negocios que bate récord de ventas con un modelo único y muy del siglo XX: la venta directa.