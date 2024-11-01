Los Therian y los estados de conciencia no-humanos

"Los medios ultraconservadores, en su paranoia y su uso interesado del fenómeno therian, intuyen correctamente una amenaza, aunque la cifren mal. Más que una especie de degeneración cultural externa, el eje se encontraría en el temor a unos devenires-animales que podrían desafiar la producción en serie de subjetividades humanas estables. [...] Pero el deslizamiento en el que el niño se encuentra con que despierta en él un estrato animal de su inconsciente, no es una patología ..."