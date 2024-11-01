edición general
1 meneos
16 clics

Los Therian y los estados de conciencia no-humanos

"Los medios ultraconservadores, en su paranoia y su uso interesado del fenómeno therian, intuyen correctamente una amenaza, aunque la cifren mal. Más que una especie de degeneración cultural externa, el eje se encontraría en el temor a unos devenires-animales que podrían desafiar la producción en serie de subjetividades humanas estables. [...] Pero el deslizamiento en el que el niño se encuentra con que despierta en él un estrato animal de su inconsciente, no es una patología ..."

| etiquetas: therian , identidad
1 0 2 K -12 cultura
5 comentarios
1 0 2 K -12 cultura
#5 Alcalino
Voy a votar cansina a todas y cada una de las noticias que incluyan ese palabro en el titular.

No se de dónde ha salido, no me importa, solo se que para mí entra en la misma categoría que los aliens de Trump, o sea distraernos con subnormalidades
3 K 31
#4 mcfgdbbn3
Yo me identifico con el búho nocturno, el oso panda y el loro parlanchín, pero no lo llevaría tan lejos. :-P
0 K 12
MacMagic #1 MacMagic
Todos locos.
0 K 10
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Transfobia
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
baia parece que a la gente no...a tope con ellos!!! quedemonos ciegos para dejar al adversario tuerto!!!!
0 K 8

menéame