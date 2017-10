Theresa May señala en una entrevista que podría cesar a Boris Johnson

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha señalado en una entrevista con el diario británico 'The Sunday Times' que podría cesar al secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, tras sufrir esta semana una rebelión abierta en el seno de su partido. El diario 'The Sunday Times' ha asegurado que preguntó a May por sus planes sobre Johnson, que expresó su lealtad por la líder británica, pero fue acusado por algunos aliados de la primera ministra de minarla y presentar su y presentar su propia visión sobre el Brexit