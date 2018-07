Theresa May dice que la población no debería preocuparse por el aumento de reservas de medicamentos

La primera ministra británica Theresa May dijo que los ciudadanos deberían estar tranquilos y no alarmarse ante los planes del Gobierno de aprovisionarse de medicamentos y productos sanguíneos de cara a la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. El martes, el ministro del Brexit Dominic Raab dijo que el Gobierno aseguraría que había cantidad de comida suficiente en caso de que no se llegara a un acuerdo. No dio detalles, pero dijo que “sería erróneo definir la labor del Gobierno como acumulación de reservas”.