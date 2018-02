Theresa May descarta otro referéndum sobre el 'brexit': "Nos vamos de la UE"

"Nos vamos de la Unión Europea y no hay opciones de un segundo referéndum o dar marcha atrás", señaló May. "La gente en Reino Unido cree firmemente que si toma una decisión, el Gobierno no debería darse la vuelta ni decirles que se equivocaron". La premier británica ha pedido un nuevo tratado en materia de seguridad con la UE para después del brexit, ya que una ruptura de la actual cooperación tendría "dañinas consecuencias reales". Este acuerdo, agregó, debe preservar las capacidades desarrolladas en los últimos años, pero manteniendo...