The Rolling Stones se rejuvenecen usando dobles suyos en el videoclip de "In the Stars", adelanto de su nuevo disco "Foreign Tongues"  

En su nuevo videoclip la legendaria banda parece haber catado el ansiado elixir de la juventud. El grupo ha utilizado dobles, aparentemente retocados con IA , que nos transportan a sus años de gloria. Luca Arshad ha sido el encargado de meterse en la piel de Mick Jagger, mientras que Jonny Weber y Tyla Challenger encarnan a Keith Richards y Ronnie Wood, respectivamente. La pieza audiovisual está dirigida por François Rousselet, quien ha sabido canalizar y exprimir la esencia más clásico de los Stones y llevarla a la pantalla.