'The Old Man and the Gun', lo nuevo de David Lowery con Robert Redford

Fox Searchlight ha lanzado el tráiler y cartel de 'The Old Man and the Gun', la nueva película del guionista y director David Lowery, responsable el año pasado de aquella 'A Ghost Story' que tanto dio que hablar. Robert Redford, Casey Affleck y Sissy Spacek encabezan el reparto de esta cinta inspirada en la historia real de Forrest Tucker, un apuesto ladrón de bancos que en sus 80 años de vida logró escaparse 18 veces de prisión.