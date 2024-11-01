The New Yorker: "Por qué España se está enfrentando a Donald Trump" [Ing]

Las críticas de Sánchez a la guerra lo han convertido en un claro contrapunto a Trump. En múltiples frentes, Sánchez, un socialista fotogénico que lleva en el poder desde 2018, ofrece un marcado contraste político. Trump ha tachado de «estafa» el giro de la era Joe Biden hacia la inversión en energías renovables, mientras que Sánchez ha presidido la duplicación de la producción de energía solar y eólica en España desde 2019. Trump demoniza a los inmigrantes y ha lanzado una campaña de deportaciones masivas que fue aplaudida por la extrema der…