The Macallan in Lalique Legacy Collection, whisky de un millón de dólares

Días atrás el mundo del whisky firmaba una de sus páginas más célebres, la que se escribe bajo un titular del tipo ‘el whisky del millón de dólares’ o ‘el whisky más caro del mundo en una subasta’; se trata de The Macallan in Lalique Legacy Collection, un conjunto de seis decantadores en los que se conjuga la maestría artesanal en el cristal de los franceses de Lalique, con esa misma maestría aplicada al whisky por los escoceses de The Macallan, según recoge en información el portal de noticias loff.it.