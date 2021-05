"The Longing", el discreto encanto del videojuego más lento del mundo: necesitas 400 días para pasártelo

Hay videojuegos tediosos y videojuegos tediosos. The Longing es una muestra de ello, principalmente porque han sido los creadores quienes se han tomado los molestias de convertirlo en una odisea tortuosa y desesperante. La primera palabra que aparece en pantalla es “¡Espera!”, con eso ya podemos hacernos una idea de lo que nos depara esta aventura, que no ha dejado indiferentes a los profesionales de esta industria. Así es, The Longing, creado por Studio Seufz, es un videojuego sobre la espera. Un tiempo en el que no sabes si los mismos...