The Last Guardian - Desarrollos Desastrosos  

Hay quien discutiría que "The Last Guardian" sea un Desarrollo Desastroso, porque dentro de lo que cabe, al final la historia acabó bien. Sin embargo, casi diez años de desarrollo infernal, en los que nadie sabía muy bien ni siquiera si el juego acabaría apareciendo, lo convierten en un Desarrollo Desastroso por definición. Del autor de "ICO" y "Shadow of the Colossus" no hemos vuelto a saber nada... Después de semejante experiencia, seguro que no volveremos a saber de él en mucho tiempo.