The Hug, un puente cultural entre Finlandia y Madrid en el barrio de Hortaleza

The Hug es una organización sin ánimo de lucro que funciona como residencia de arte que acoge artistas finlandeses, ligados a la ecología, la educación, lo social y la economía política en la mayoría de los casos. Este espacio, situado en la calle Calasparra, no pretende ser un modelo estándar de residencia en la que los artistas vengan a trabajar en su obra, sino que vienen para que, desde su bagaje de artista, puedan aportar cosas al barrio. The Hug trabaja con estudiantes universitarios y profesionales finlandeses del ámbito del arte