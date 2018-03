“The Happening”, ¿predijo M. Night Shyamalan la extinción humana?

"The Happening" sí es una producción menor dentro de su filmografía, pero lo es por su poco impacto audiovisual, no por su postulado filosófico y de fuerte crítica social, el que hoy parece estar tomando una relevancia mayor. No debemos ver en ella a unos arboles asesinando a unos humanos con el lanzamiento de sustancias tóxicas, sino una metáfora de la situación actual, la que nos obliga a habitar un mundo tan cruel, violento y desigual, que está llevando a cada vez más personas a quitarse la vida.