"The Economist" rechaza las reformas constitucionales de Renzi

El semanario británico The Economist, considerado "la Biblia" del periodismo económico, se dijo partidario del "No" en el referéndum a celebrarse en Italia el próximo 4 de diciembre. En un amplio artículo publicado en su última edición, la revista dijo que dichas reformas podrían abrir la puerta a un "hombre fuerte", en un país que creó al dictador Benito Mussolini, o al magnate mediático y exprimer ministro Silvio Berlusconi. Según The Economist, el mayor riesgo es que el principal beneficiario sea el cómico anti euro Beppe Grillo.