'The Economist' alerta: Adiós amigos, vendrán menos jubilados británicos

El encarecimiento de los activos inmobiliarios en Reino Unido obliga a muchos a quedarse en casa para cuidar de sus hijos. Y el Brexit, no ayudará.El semanario británico 'The Economist' señala que el número de pensionistas procedentes de Reino Unido en España podría haber alcanzado su máximo histórico y que podría verse reducido en el futuro. Es culpa del Brexit es el primer pensamiento a la hora de buscar las razones, pero aunque influirá, no es la principal clave. Detrás de este freno también se encuentran factores como la crisis económica