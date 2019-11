"The devil next door", el polémico documental de Netflix sobre un torturador nazi que indigna a Polonia

El primer ministro polaco le escribió al CEO de Netflix para quejarse de que partes de la serie documental "El diablo de al lado" sugieren que Polonia fue responsable por los campos de concentración nazis. A primera vista puede resultar sorprendente la reacción del gobierno polaco. Después de todo, The devil next door no tiene mucho que ver con Polonia. Se trata de la historia real de John Demjanjuk, quien en la década de 1980 fue acusado de ser en realidad "Iván el Terrible". Pero ¿qué tiene Polonia que ver con todo esto?