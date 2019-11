"Me he pasado tres temporadas, desde 2017, deseando capítulo a capítulo que Abby contraiga la gonorrea, pero no ha habido suerte. A ella no le pasan esas cosas. Eso lo sufren las personas imperfectas que la rodean. A ella el destino lo que le reserva, que es esa última escena del último capítulo, es, después de hacer un descenso a los infiernos a codearse con el lumpen, salir por donde ha entrado y ni más ni menos que triunfar en la vida"