The Beatles y Star Wars es la parodia/mashup que todo el mundo estaban pidiendo a gritos

Pocas cosas han levantado tantas pasiones en el mundo como The Beatles y Star Wars. Claro, cada uno en su rama, unos en la música y otros en el cine de ciencia ficción, pero ambos han sido un fenómeno en la cultura popular, por ello no están tan alejados el uno del otro. Con esto en mente, un grupo de genios geeks han decidido hacer la mezcla definitiva, un mashup con toques de parodia que une la música de The Beatles, concretamente el mítico 'Sgt. Peppers Lonely Heart’s Club Band', con el Episodio IV de Star Wars: A New Hope.