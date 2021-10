The Beatles: la contundente revelación de Paul McCartney sobre quién causó la separación de la banda

"Yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny", le dijo McCartney a John Wilson. "Yo no soy la persona que instigó la división". "John entró en una habitación un día y dijo 'me voy de los Beatles'. Y dijo: 'Es bastante emocionante, es más bien como un divorcio'. Y entonces nos quedamos nosotros a recoger los pedazos". "El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería... quedarse en la cama una semana en Ámsterdam por la paz. No era posible oponerse. Fue el periodo más difícil de mi vida", añadió.