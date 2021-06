Teulada Moraira mantendrá sus playas abiertas en la noche de San Juan

Con motivo del día de San Juan, el Ayuntamiento de Teulada no cerrará sus playas, pero sí controlará el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad contra la COVID-19. Así pues, se reforzará la vigilancia con un aumento de efectivos de la policía local, guardia civil y protección civil, con el fin de controlar que no haya aglomeraciones y evitar actos no permitidos como los botellones o fiestas espontáneas. | Relacionada: Las playas de Málaga capital permanecerán cerradas durante la noche de San Juan